Делегация России обсудит в Ливане проблемы сирийских беженцев

Бейрут, 25 июля. Российские дипломаты и представители Минобороны РФ встретятся с президентом и премьером Ливана Мишелем Ауном и Саадом Харири. Стороны обсудят вопросы сирийских беженцев, сообщили в российском посольстве в Ливане.

Делегация МИД и Минобороны РФ находится в Сирии, далее запланированы контакты с руководством Иордании. 26 июля представители РФ встретятся с президентом и премьером Ливана. По словам сотрудника российского посольства в Ливане, речь будет идти о ситуации в Сирии, в том числе о помощи беженцам, пишет РИА Новости.

Ранее в Бейруте поддержали инициативу Москвы создать координационный цент для поддержки беженцев. Ливанские власти считают это решение эффективным и способным создать благоприятную обсановку для возвращения жителей республики в свои дома.

Напомним, что Ливан пострадал от наплыва сирийских беженцев. Это сказалось на экономике ближневосточной страны и на уровне безопасности. По данным ООН, с 2011 года из-за конфликта Сирию покинули более семи миллионов человек.