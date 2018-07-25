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Femen рассказали свою версию причин самоубийства Шачко
Украина
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    Femen рассказали свою версию причин самоубийства Шачко

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    Femen рассказали свою версию причин самоубийства Шачко

    Киев, 25 июля. Движение Femen продолжит свою деятельность после смерти одной из трех основательниц Оксаны Шачко и не связывает ее самоубийство с работой организации. Об этом сообщили среду в пресс-службе движения.

    В пресс-службе Femen заявили, что причины смерти [Шачко] в настоящее время не известны. При этом в организации подчеркнули, что трагедия никак не связана с «деятельностью в организации или конфликтом с Инной Шевченко».

    По имеющимся данным, в дальнейшем Femen продолжит свою работу, передает РИА Новости.

    Напомним, в минувший вторник представительница Femen Инна Шевченко сообщила, что одна из основательниц женской организации Оксана Шачко свела счеты с жизнью в своей парижской квартире. 31-летняя Шачко оставила предсмертную записку «Все вы — фейк».

    По мнению приятелей Шачко, «богемная жизнь ее поглотила».

    Активистки движения, зарегистрированного во Франции шесть лет назад, проводят скандальные акции по всему миру.

    Автор: Дана Балан
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