Femen рассказали свою версию причин самоубийства Шачко

Киев, 25 июля. Движение Femen продолжит свою деятельность после смерти одной из трех основательниц Оксаны Шачко и не связывает ее самоубийство с работой организации. Об этом сообщили среду в пресс-службе движения.

В пресс-службе Femen заявили, что причины смерти [Шачко] в настоящее время не известны. При этом в организации подчеркнули, что трагедия никак не связана с «деятельностью в организации или конфликтом с Инной Шевченко».

По имеющимся данным, в дальнейшем Femen продолжит свою работу, передает РИА Новости.

Напомним, в минувший вторник представительница Femen Инна Шевченко сообщила, что одна из основательниц женской организации Оксана Шачко свела счеты с жизнью в своей парижской квартире. 31-летняя Шачко оставила предсмертную записку «Все вы — фейк».

По мнению приятелей Шачко, «богемная жизнь ее поглотила».

Активистки движения, зарегистрированного во Франции шесть лет назад, проводят скандальные акции по всему миру.