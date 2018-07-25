Минюст США обнародовал план по выводу компании Дерипаски из-под санкций

Вашингтон, 25 июля. Министерство юстиции США обнародовало план, предложенный лоббистской компанией Mercury, который предполагает снятие санкций с компании Олега Дерипаски En+.

План предполагает передачу активов Олега Дерипаски и его семьи независимой структуре, которая будет одобрена Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). План также предусматривает снижение доли Дерипаски в компании ниже контрольной, исключение его из совета директоров En+ и «Русала», а также исключение всех его представителей.

Вместо них все управленческие решение будет решать совет директоров большинством голосов. Кроме того, предполагается, что сам Дерипаска не будет получать никакого дохода, пока находится под санкциями. Все средства будут поступать на специальный банковский счет, к которому у предпринимателя не будет доступа. В Mercury заявили, что этот план уже получил поддержку со стороны акционеров, совета директоров и администрации Лондонской биржи.

Отметим, что российские власти считают незаконными санкции США против «Русала». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил действия Вашингтона с рейдерским захватом предприятия.