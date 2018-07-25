Подняли из руин: ко дню рождения Ленобласти в Выборге восстановили шведский каземат. ФАН-ТВ

Важный вопрос — внешний вид города. Реставрационные работы ведутся уже не первый год, средства на них выделяются, как из федерального, так и из регионального бюджета.

«Основные работы велись за счет федерального бюджета в 2017 году: Часовая башня, парк Монрепо, Выборгский замок, Гиацинта (костел св. Гиацинта — прим. редакции), башня Ратуши. Из областного бюджета 1,3 млрд рублей было выделено в этом году для подготовки к празднованию 91-й годовщины Ленинградской области и 725-летия города Выборга. Это — 13 зданий, имеющих действительно историческую и художественную ценность, и плюс из местного бюджета. Это то, что мы можем, согласно бюджетному законодательству, потратить на благоустройство территории», — рассказывает глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов.

В рамках подготовки к празднику состоялось открытие музейного объекта культурного наследия «Каземат в левом фланке бастиона «Панцерлакс». Площадь бастиона — 14 тысяч квадратных метров. Сам каземат входит в состав памятника истории искусства фортификационных сооружений 1568–1592 годов.

«Это — единственный шведский каземат в Российской Федерации, таких больше нет, — отмечает директор выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» Александр Костенко. — Самое главное, что мы в первозданном виде его восстановили, сейчас он такой, каким был в 1582 году. И мы сделали небольшую экспозицию, сделали копию пушки, которая стояла здесь, вывесили информацию».

Сооружения, которые находятся в историческом центре города пока на реставрации, а какие-то уже принимают туристов. Например, башня Ратуши. Ее ремонт планируют завершить к концу года, средства были выделены из федерального бюджета. Дом купеческой гильдии уже отреставрирован на деньги областного бюджета. Сердце города — Часовая башня, ее планируют отреставрировать к концу 2018 года.

«Там довольно большой объем работ, непосредственно по кладке, потом по реставрации часов, там полностью прогнила стропильная система, сейчас выставлена уже новая, полностью меняется покрытие, купол и так далее», – поясняет директор «Выборгского объединенного музея-заповедника» Владимир Цой.

Еще одна главная достопримечательность Выборга — парк Монрепо. Парк XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья. Его отреставрируют полностью в июне 2019 года. На реконструкцию выделили 1 миллиард 550 миллионов рублей. На данный момент ведутся работы по реставрации входных ворот, их планируется выполнить в течение трех месяцев.