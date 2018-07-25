«Список подарков уточняется»: политолог с юмором объяснил твит Трампа о «поддержке» Россией сторонников Клинтон

Президент США Дональд Трамп «полагает», что Россия может вмешаться в предстоящие выборы в американский конгресс на стороне Демократической партии, чей представитель Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы в 2016 году. Свое заявление Трамп сделал в Twitter, позже странный твит американского президента прокомментировали в Белом доме.

По мнению американиста, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Трамп, скорее, троллит, нежели всерьез подозревает Россию в поддержке демократов, особенно если учесть, что «вмешательство» Москвы в американские выборы так никем и не было доказано.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно бороться, пытаясь повлиять на предстоящие выборы [в конгресс США]. Основываясь на том факте, что ни один президент не был более жестким в отношении России, чем я, они [«русские»] будут очень сильно подталкивать демократов. Они [сторонники Хиллари Клинтон] определенно не хотят Трампа!» — говорится в твите американского лидера.

Комментируя твит своего патрона, представитель Белого дома Хоган Гидли не смог сказать ничего вразумительного в ответ на вопросы журналистов по поводу каких-либо доказательств возможного «вмешательства» России на стороне демократов.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал всю эту историю с юмором, сразу дав понять, что не воспринимает всерьез очередные странные заявление Трампа.

«Это такой стеб на самом деле. Если демократы утверждают, что «русские» помогли Трампу, то почему Трамп не может утверждать, что они помогут демократам? — иронически спросил Брутер, отвечая на вопрос Федерального агентства новостей, стоит ли воспринимать всерьез заявления американского президента. — И то, и другое совершенно виртуально»

«Ну как Россия могла помочь Трампу? — продолжил эксперт. — Что, Клинтон получила меньше голосов, чем по опросам? Нет, опросы показывали стабильное незначительнее уменьшение количества голосов за Клинтон. Какую помощь Россия могла оказать Трампу? «Открыть» базы данных избирателей и показать, с кем нужно поговорить по телефону? Так это можно сделать и без России».

По словам Владимира Брутера, ни к каким последствиям вся эта шумиха не приведет, а Трамп продолжит гнуть свою линию.

«Трамп потихонечку повышает цену — он хочет, чтобы [президент РФ Владимир] Путин приехал и что-то ему подарил. Трамп всегда немножко кликушествует. А что касается последствий, ну какие они тут могут быть? Последствия могут быть в том, что Трамп проиграет выборы».

На уточняющий вопрос, какого «подарка» Трамп может ждать от Путина, политолог также ответил в ироническом ключе, упомянув многие вопросы, которые есть в российско-американских отношениях.

В частности, в качестве основы такого «подарка» Брутер упомянул заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о его готовности встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, чтобы обсудить «ввод миротворцев ООН» в Донбасс.

Брутер перечислил, что еще Путин мог бы «подарить» Трампу, чему он, вероятно, сильно бы обрадовался.

«Он [Путин] может «подарить», например, заявление, что Россия якобы «вмешивалась» в американские выборы и разрешить допросить 12 подозреваемых в этом «вмешательстве». Он [Путин] может подарить Трампу «уход» [президента Сирии Башара] Асада, во что я абсолютно не верю, но, конечно, Трампу это было бы приятно. Он [Путин] может «подарить» Трампу какие-нибудь «идеи» по развитию НАТО, например, сказать, что НАТО теперь российский друг, и давайте, мол, принимайте всех оптом. Он [Путин] может «подарить» вывод проиранских войск из Сирии. Мало ли что, по мнению Трампа, Путин может ему подарить. Список «подарков» уточняется».

Впрочем, по словам американиста, Трамп может хотеть что угодно, но у России нет никаких оснований делать такие щедрые «подарки» в ущерб своим национальным интересам.

«Вопрос в том, почему Россия должна что-то ему [Трампу] «дарить»? — У них бюджет больше, это они должны нам все «дарить», — с иронией резюмировал Владимир Брутер.

Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 6 ноября 2018 года. На этих выборах будут переизбраны все члены палаты представителей и 35 сенаторов. Одновременно с выборами в конгресс состоятся выборы губернаторов некоторых штатов и нескольких глав регионов.