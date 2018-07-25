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Полицейские задержали четырех мародеров в районе лесных пожаров в Греции
Украина
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    Полицейские задержали четырех мародеров в районе лесных пожаров в Греции

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    Полицейские задержали четырех мародеров в районе лесных пожаров в Греции

    Афины, 25 июля. Полиция Греции сообщила о задержании четырех человек, которые занимались мародерством в районе лесных пожаров.

    Мужчины в возрасте от 22 до 26 лет залезли в дом в районе Неос Вутзас, жители которого были эвакуированы после начала стихийного бедствия, сообщает газета Kathimerini.

    Напомним, что с 23 июля в Греции бушуют лесные пожары. В них погибли 79 человек. Ситуацию усугубляет 40-градусная жара и ветер. Власти страны признали нынешние лесные пожары в Греции самой крупной природной катастрофой за последние десять лет.

    Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Греции Алексису Ципрасу, а также предложил свою помощь. 

    Автор: Денис Коробейников
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