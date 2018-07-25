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Ученые посоветовали худеть с помощью текилы
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    Ученые посоветовали худеть с помощью текилы

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    Ученые посоветовали худеть с помощью текилы

    Москва, 25 июля. Американские исследователи выяснили, что с помощью крепкого мексиканского алкогольного напитка текилы может похудеть.

    Исследователи Американского химического общества установили, что между регулярным употреблением текилы и похудением есть связь, поэтому этот алкогольный напиток действительно может помочь избавиться от лишних килограммов.

    Как выяснили ученые, секрет кроется в голубой агаве, из которой делают мексиканский алкогольный напиток. Агава — однодольное спаржевидное цветковое растение — обладает уникальными химическими свойствами, которые как раз и помогают похудеть. Исследователи провели опыты на грызунах и убедились в эффективности растения.

    Диета, основанная на употреблении текилы, выглядит, как считают ученые, перспективной, однако есть опасность, что подобный способ убрать лишние килограммы может развить алкоголизм, сообщает Planet Today.

    Автор: Дарья Смолина
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