Ученые посоветовали худеть с помощью текилы

Москва, 25 июля. Американские исследователи выяснили, что с помощью крепкого мексиканского алкогольного напитка текилы может похудеть.

Исследователи Американского химического общества установили, что между регулярным употреблением текилы и похудением есть связь, поэтому этот алкогольный напиток действительно может помочь избавиться от лишних килограммов.

Как выяснили ученые, секрет кроется в голубой агаве, из которой делают мексиканский алкогольный напиток. Агава — однодольное спаржевидное цветковое растение — обладает уникальными химическими свойствами, которые как раз и помогают похудеть. Исследователи провели опыты на грызунах и убедились в эффективности растения.

Диета, основанная на употреблении текилы, выглядит, как считают ученые, перспективной, однако есть опасность, что подобный способ убрать лишние килограммы может развить алкоголизм, сообщает Planet Today.