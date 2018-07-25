Дело решенное: мост на Сахалин нужен России и будет построен

Информация о том, что президент Владимир Путин дал указание правительству «проработать экономику» моста, соединяющего континентальную Россию с островом Сахалин, вызвала весьма оживленную реакцию в отечественных масс-медиа. Тем более, что эта «стройка века», о чем уже неоднократно заявлялось, всего лишь часть еще более амбициозного плана — в сентябре 2017 года Путин назвал его «проектом абсолютно планетарного масштаба», — предусматривающего также создание моста между Сахалином и японским островом Хоккайдо (проработку взяла на себя фирма Mitsui).

Пока озвученная стоимость будущего более чем семикилометрового сахалинского моста колеблется в пределах 500–600 млрд рублей, что всего лишь вдвое дороже Крымского, но понятно, что это «рекламная цена», которая в случае начала строительства, скорее всего, вырастет даже не на проценты, как это почти всегда бывает с крупными инфраструктурными проектами не только в России, но и во всем мире.

Мечта и справедливость

Разумеется, данную новость поспешили «оседлать» отечественные оппозиционеры, а также иностранные «доброжелатели России» с понятной и весьма предсказуемой позиции в духе: «Лучше бы деньги, потраченные на ракеты, пенсионерам отдали» или, на новый лад: «На пенсии у вас денег нет, а на мосты есть?»

К тому же, полумиллионное население Сахалина — это даже не двухмиллионный Крым; строительство будет, по техническим причинам, вестись в его северной, достаточно слабо населенной части, с тяжелыми погодно-климатическими условиями, а вероятный пассажиро- и грузопоток пока не впечатляет масштабами.

Вдобавок, Сахалин — весьма сейсмоопасная зона: в этой связи достаточно вспомнить хотя бы землетрясение 2005 года, полностью разрушившее поселок Нефтегорск (более 2000 погибших). То есть риски достаточно велики и фактически неустранимы.

Все это так.

Тем не менее, 24 июля на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, отвечая на его просьбу помочь со строительством мостового перехода с острова на материк, президент России выделил следующие знаковые вещи:

— вопрос о строительстве моста на Сахалин обсуждается десятилетиями;

— это давняя мечта сахалинцев и вопрос справедливости для них;

— это существенный фактор для удержания жителей на острове;

— помочь очень хочется, но надо посмотреть экономику — этим-то правительство и займется.

Губернатор Кожемяко, комментируя итоги встречи в Кремле, указал на то, что мост на остров нужен всему Дальнему Востоку и особенно Хабаровскому краю, по которому пройдет железная и автомобильная дороги, с расширением БАМа. Да и в целом России, решающей сегодня главные — инфраструктурные — задачи, мост явно не помешает.

Полтора триллиона долларов за 10 лет

Стоит добавить, что еще на прошлогоднем Дальневосточном экономическом форуме во Владивостоке тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов утверждал: проект прямого железнодорожного и автомобильного сообщения между Россией и Японией — дело практически решенное, и наша страна «близка к тому, чтобы начать свою часть работы», то есть довести железную дорогу до тихоокеанского побережья и построить переход от материка до Сахалина.

В свою очередь, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал:

«Сахалинский мост может быть только решением президента РФ, никто другой такую задачу решить не сможет, поэтому мы ждем, какое решение примет президент».

Сегодня Шувалов возглавляет Внешэкономбанк, Трутнев сохранил свою позицию, а «проблема сахалинского моста» из фазы намерений переведена в стадию практической проработки на правительственном уровне.

Все это прозрачно намекает на то, что мост на Сахалин все-таки будет построен. А также дает основания предполагать, что в данном случае речь идет не только о Сахалине. Еще в начале 2000-х годов последний министр геологии СССР Евгений Козловский говорил автору этих строк о том, что в середине 1980-х было подготовлено технико-экономическое обоснование северной ветки Транссибирской магистрали, строительство которой предполагалось осуществить в три этапа.

Первым из них являлся как раз выход на север Хабаровского края, до Николаевска-на-Амуре, с веткой до порта Мыс Лазарев (где в 1950–53 гг., до смерти Сталина, строился — правда, не мост, а тоннель — на Сахалин). Второй этап подразумевал участок до Охотска, а третий — до Магадана.

Реализация этого проекта позволила бы включить в эксплуатацию свыше пяти десятков уже разведанных месторождений полезных ископаемых и создать на Дальнем Востоке до двух миллионов новых рабочих мест. Все это способно принести отечественной экономике — даже на первом этапе — дополнительные доходы на уровне 1–1,5 трлн долларов за первые 10 лет. А там уже и до Берингова пролива с Аляской, в общем-то, хотя и не рукой подать, но уже не тридевять земель…

Возможно, именно эти наработки почти тридцатилетней давности будут переоцениваться применительно к современной ситуации и различным вариантам ее развития нынешним правительством России. И есть надежда, что все будет посчитано точно.