Старший брат одного из главарей ИГ убит в Сирии

Тбилиси, 25 июля. В Сирийской Арабской Республике был убит старший брат одного из самых известных главарей «Исламского государства»1 Абу Омара аш-Шишани Тамаз Батирашвили.

По данным телекомпании «Рустави 2», родственники Батирашвили, проживающие в Панкиси, подтвердили информацию о его гибели.

Жители Панкиси сообщили, что в 2013 году Батирашвили уехал в САР, где проживал со своей семьей. По предварительной инфомрации, его жена и четверо детей не пострадали.

Абу Омара аш-Шишани был ликвидирован в 2016 году в Ираке.

Напомним, ранее международная коалиция во главе Соединенными Штатами заявила о ликвидации боевиков ИГ1, причастных к теракту в Стокгольме.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.