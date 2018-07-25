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Москалькова получила за пять месяцев более 30 жалоб о пытках в тюрьмах
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    Москалькова получила за пять месяцев более 30 жалоб о пытках в тюрьмах

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    Москалькова получила за пять месяцев более 30 жалоб о пытках в тюрьмах

    Москва, 25 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова за последние пять месяцев получила более 30 жалоб о якобы применении пыток в тюрьмах страны. Об этом сообщается в докладе омбудсмена.

    Доклад был подготовлен Москальковой для отчета о выполнении Россией обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания​​​.

    «За пять месяцев 2018 года к уполномоченному поступило 31 обращение о применении пыток и других, бесчеловечных или унижающих видов наказания, — приводят текст доклада в пресс-службе уполномоченного по правам человека, — из них по 27 обращениям доводы заявителя не подтвердились».

    Еще в четырех случаях прокуратурой были отменены решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Пролученные омбудсменом материалы были направлены на дополнительную доследственную проверку.

    Москалькова получила за пять месяцев более 30 жалоб о пытках в тюрьмах

    В прошлом году Москалькова получила 42 обращения о применении пыток и других противоправных действий, однако в 41 обращении доводы заявителя не подтвердились.

    Автор: Катерина Иванова
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