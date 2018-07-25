«Тупое истребление людей»: украинцы после серии смертельных ДТП обвинили Киев в уничтожении страны

Киев, 25 июля. Киевский видеоблогер Анатолий Шарий после серии смертельных ДТП на Украине заявил о «тупом истреблении» жителей страны, выразил уверенность, что из-за бездействия властей, позволяющим нарушителям уходить от ответственности, оно будет продолжаться и дальше.

«В Киеве на тротуаре авто убивает человека. На пешеходном переходе убивает девочку, что шла на зеленый свет. В Черкассах на тротуаре убита мать с ребенком. Это начало дня. В поконченном государстве, где нет закона и ответственности, это тупое истребление будет продолжаться», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Украинцы в комментариях разделили возмущений Шария.

«Во всем мире за это судят и садят. А на Украине только новость. Людей жалко!», «Зато министр Аваков постит фото из Швейцарии», «Зато Европа. Зато Рошен», — возмущаются микроблогеры.

«Омелян (министр инфраструктуры Украины. — прим. ФАН), сказал, что с пятницы снова радары раздадут патрульным…Три года на Украине не вынесено ни одного постановления за превышение скорости… Просто потому что нечем мереть ее.. Ты можешь хоть 200 по городу ехать, тебя не оштрафуют», — негодует Вовк Виктор.

«Это уже похоже на национальную программу по уничтожению государства. Все реформы на это направлены. Куда не глянь) тарифы, чудо исполняющий обязанности министра смерти) может на это и расчет. Лет 20 пройдет и территория свободна», — пишет Rognarson.

Некоторые юзеры высказались за введение серьезных мер по улучшению безопасности на дорогах.

«Нужно серьезно реорганизовывать систему дорожного движения по принципу нулевой толерантности к смертям — снижение скоростного режима, нормальные переходы, лежачие полицейские, камеры, десятикратные штрафы и серьезная уголовка», — предлагает Alex Kovalenko.

Однако другие участники обсуждения с иронией заметили, что государство не готово тратить на это бюджетные средства.

«Ну, камеры фиксации нарушений ПДД стоят дорого. Дороже жизни людей. Плюс гаишники будут голодать, вы этого хотите?» — с сарказмом заметил Олег Саенко.

Сегодня стало известно о новом ДТП с участием автобусаи грузовика в Харьковской области. По данным областного управления Национальной полиции, ЧП произошло на Симферопольском шоссе. В результате пострадали три человека. При этом буквально накануне в МВД страны заявили о принятии безотлагательных мер по улучшению мер обеспечения безопасности на дорогах после того, как в минувшую пятницу на Украине произошли сразу три автокатастрофы в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях. Эти ДТП унесли жизни 18 человек, более 20 человек получили травмы.

Нельзя не вспомнить и о другой жуткой аварии в Харькове осенью минувшего года, когда 20-летняя «мажорка» за рулем Lexus протаранила толпу пешеходов. Жертвами ДТП стали шесть человек.