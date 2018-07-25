Эмбарго на закупки российской нефти: в Киеве придумали, как «обрушить» экономику РФ

Киев, 25 июля. Украинские власти должны требовать от Соединенных Штатов ввести эмбарго на закупки российской нефти, что «обрушит экономику Российской Федерации». Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко.

Украинский депутат заявил, что Вашингтон и Лондон должны сесть за стол переговоров с киевским руководством, чтобы придумать план давления на Россию.

«Например, эмбарго на покупку российской нефти. Такая потеря для Москвы будет означать невозможность содержания своего ядерного оружия. Необходимо возвращаться к Будапештскому меморандуму и сделать его площадкой политического и экономического давления», — передает слова Сенченко «ПолитНавигатор».

Напомним, Сенченко, который получил после Евромайдана должность заместителя главы администрации президента Украины, был главным инициатором перекрытия поставок воды в Крым.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.