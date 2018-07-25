Командующий ООС Украины предложил бойцам Яроша пополнить ряды ВСУ

Киев, 25 июля. Командующий так называемой операцией объединенных сил Украины в Донбассе Сергей Наев предложил бойцам экстремистского движения «Украинская добровольческая армия» пополнить ряды ВСУ и пройти военную службу в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны.

Возможность вхождения бойцов УДА в ВСУ Наев обсудил с главой экстремистского движения Дмитрием Ярошем, который ранее руководил запрещенным в РФ экстремистским движением «Правый сектор»1.

«Были обсуждены вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов вооруженных сил Украины (в том числе — в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе — краткосрочного)», — уточняется на странице ООС в Facebook.

Наев добавил, что в случае согласия УДА обеспечит им прохождение службы также в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава объединенных сил. Кроме того, Наев и Ярош затронули вопрос о возможном участии бойцов УДА в подготовке сил для охраны границы и подразделений территориальной обороны.

Против Дмитрия Яроша в России за призывы к террористической деятельности возбуждено уголовное дело. «Правый сектор» был признан в РФ экстремистской организацией и запрещен в январе 2015 года.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на введенный режим перемирия и подписанные минские соглашения, ВСУ продолжают регулярные обстрелы территорий республик и стягивают военную технику к линии разграничения.

1 Организация запрещена на территории РФ.