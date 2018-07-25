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Политика
«Победителей в торговой войне не будет»: Китай призвал США отказаться от пошлин
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    «Победителей в торговой войне не будет»: Китай призвал США отказаться от пошлин

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    «Победителей в торговой войне не будет»: Китай призвал США отказаться от пошлин

    Пекин, 25 июля. Власти Китая призвали США отказаться от политики пошлин и вернуться к свободной торговле. По словам официального представителя министерства иностранных дел КНР Гэна Шуана, развязанная США «торговая война» вредит всем.

    «Победителей в торговой войне не будет, и то, что США активно ее провоцируют, принесет вред как им самим, так и другим. Китай надеется, что власти США взвесят все «за» и «против», не станут продолжать идти по ошибочному пути», — отметил он.

    Напомним, что США ввели пошлины на товары из Китая вскоре после того, как обложили денежным сбором европейскую сталь и алюминий. Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение ввести пошлины перекосом в сторону китайских товаров в торгово-экономических отношениях между двумя странами и кражей американских технологий китайскими компаниями. Власти КНР ввели ответные пошлины, чтобы защитить своих производителей.

    Впрочем, ситуация с «торговой войной», которую США ведут со своими партнерами, в скором времени может в корне переменится. Ранее Федеральное агентство сообщало, что Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и заключить сделку о торговле. По его словам, если ЕС примет сделку, торговля станет более свободной и честной.

    Автор: Антон Соколов
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