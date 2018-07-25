Обнародована запись беседы Трампа о выплатах модели Playboy

Вашингтон, 25 июля. Американская телекомпания CNN обнародовала запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна. Речь шла о выплатах модели журнала Playboy Карен Макдугал.

Карен Макдугал ранее заявляла об интимной связи с американским президентом. В представленной записи Трамп и Коэн обсуждают покупку прав на историю модели, которые принадлежали компании American Media.

На записи слышно, как Коэн говорит: «Нам придется заплатить», а Дональд Трамп отвечает, что лучше это сделать наличными. В августе 2016 года American Media выкупила у Макдугал права на рассказ о десятимесячных отношениях с президентом.

Историю не обнародовали, позднее модель Playboy урегулировала спор с компанией и получила право рассказывать о романе. По данным издания The New York Times, разговор юриста и Трампа состоялся за несколько месяцев до президентских выборов в 2016 году.