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ДНР и Южная Осетия подпишут соглашение о сотрудничестве Верховных судов
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    ДНР и Южная Осетия подпишут соглашение о сотрудничестве Верховных судов

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    ДНР и Южная Осетия подпишут соглашение о сотрудничестве Верховных судов

    Донецк, 25 июля. Верховные суды Донецкой народной республики (ДНР) и Южной Осетии собираются в конце августа подписать договор о сотрудничестве. Об этом заявил в среду журналистам председатель Верховного суда ДНР Эдуард Якубовский.

    Он отметил, что Верховный суд ДНР получил предложение Южной Осетии о заключении такого договора.

    «Надеюсь, что в конце августа соглашение будет подписано и работа нашего Верховного суда получит новый импульс», — подчеркнул Якубовский.

    Напомним, киевские власти в апреле 2014 года объявили о старте боевой операции против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине зимой 2014 года.

    Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины обсуждается, в том числе в ходе встреч в белорусской столице. Впрочем, Киев регулярно нарушает минские договоренности, обстреливая территории республик Донбасса.

    Автор: Дана Балан
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