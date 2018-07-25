ДНР и Южная Осетия подпишут соглашение о сотрудничестве Верховных судов

Донецк, 25 июля. Верховные суды Донецкой народной республики (ДНР) и Южной Осетии собираются в конце августа подписать договор о сотрудничестве. Об этом заявил в среду журналистам председатель Верховного суда ДНР Эдуард Якубовский.

Он отметил, что Верховный суд ДНР получил предложение Южной Осетии о заключении такого договора.

«Надеюсь, что в конце августа соглашение будет подписано и работа нашего Верховного суда получит новый импульс», — подчеркнул Якубовский.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года объявили о старте боевой операции против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине зимой 2014 года.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины обсуждается, в том числе в ходе встреч в белорусской столице. Впрочем, Киев регулярно нарушает минские договоренности, обстреливая территории республик Донбасса.