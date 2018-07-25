Госдума России приняла закон об увеличении лимита рекламного времени на ТВ

Москва, 25 июля. Госдума России на дополнительном пленарном заседании в среду приняла закон об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах с 15% до 20%.

Об этом говорится в тексте документа. Отмечается, что инициативу выдвинули депутаты российского парламента от «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова​​​.

Сейчас общая продолжительность рекламы и прерывания в эфире телеканалов не должна превышать 15% времени вещания в течение часа. Это составляет девять минут эфирного времени. Депутаты предложили увеличить это время до 20% в час, то есть до 12 минут рекламы в час.

При этом устанавливается лимит рекламы на сутки — не более 15% времени вещания в течение суток. Если телеканал вещает круглосуточно, он не сможет транслировать рекламу более 216 минут в сутки.

Ранее сообщалось, что реклама вина из Армении появится в российских СМИ.