СК РФ хочет предложить Интерполу создать спецгруппу для работы по киберпреступлениям

Москва, 25 июля. Следственный комитет РФ хочет предложить Национальному бюро Интерпола создать специализированную рабочую группу, которая будет заниматься рассмотрением поступающих из зарубежных стран сообщений о киберпреступлениях против детей. Об этом рассказала заместитель председателя СК Елена Леоненко.

«Мы намерены обратиться в НЦБ Интерпола МВД России с предложением о создании специализированной рабочей группы по рассмотрению поступающих из-за рубежа сообщений по киберпреступности в отношении детей», — заявила она в интервью РИА Новости.

По ее словам, международное сотрудничество правоохранительных органов является обязательным условием эффективной борьбы с преступностью, в том числе и киберпреступностью. Леоненко отметила, что российские правоохранители активно участвуют в конференциях на различных площадках международных организаций, например, ООН, ОБСЕ. Кроме того, добавила она, проходят встречи в двустороннем формате, на которых обсуждают вопросы взаимодействия в области защиты прав детей.