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Госдума отказалась прощать водителей за 0,2 промилле алкоголя в крови
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    Госдума отказалась прощать водителей за 0,2 промилле алкоголя в крови

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    Госдума отказалась прощать водителей за 0,2 промилле алкоголя в крови

    Москва, 25 июля. Российские депутаты отказались прощать водителей, которые были лишены прав за 0,2 промилле в крови. Проект соответствующего постановления, подготовленного депутатами от ЛДПР, Госдума отклонила в среду.

    В проекте предлагалось объявить амнистию и не исполнять административные наказания в отношении автомобилистов, которые были пойманы за вождением в состоянии алкогольного опьянения или передавали управление транспортным средством нетрезвому человеку, при условии, что уровень алкоголя составлял 0,2 и менее грамма на один литр крови.

    Также депутаты от ЛДПР предлагали отменить срок, в течение которого за данные правонарушения лицо может быть подвергнуто административному наказанию.

    Ранее сообщалось, что с июля в России вступили в силу новые правила дорожного движения, вводящие ограничения на проезд для неэкологических машин.

    Автор: Василий Котов
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