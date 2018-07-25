Apple оснастит iPhone съемной высококачественной камерой

Вашингтон, 25 июля. Американская компания Apple оснастит смартфоны iPhone съемной высококачественной камерой, сообщили в AppleInsider со ссылкой на ведомство по патентам США.

В Apple прекрасно сознают, что одним из конкурентных преимуществ на рынке смартфонов остается качественная камера. На этот раз разработчики решили выйти на принципиально новый уровень — создать съемный модуль — камеру, который синхронизируется со смартфоном при помощи специального ПО.

Камера будет крепиться на телефон с помощью магнита. Этот съемный объектив отличается расширенными возможностями и высоким качеством съемки. Отмечается, что он сможет проводить анализ кадра и автоматически подбирать нужные параметры.

Future #iPhones may shift camera sensor to take perfect pictures with clip-on lenses https://t.co/75LA66set7 pic.twitter.com/zdyr5bPMPn — AppleInsider (@appleinsider) July 24, 2018

Однако официального подтверждения о внедрении этой инновации пока не было. Предполагается, что съемная камера будет разработана для следующих моделей iPhone.