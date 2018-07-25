Меню
Технологии
Apple оснастит iPhone съемной высококачественной камерой
Украина
Украинская прокуратура назвала небрежностью хищение 170 тонн топлива в армии
Следующая новость
Загрузка...

    Apple оснастит iPhone съемной высококачественной камерой

    63

    Apple оснастит iPhone съемной высококачественной камерой

    Вашингтон, 25 июля. Американская компания Apple оснастит смартфоны iPhone съемной высококачественной камерой, сообщили в AppleInsider со ссылкой на ведомство по патентам США.

    В Apple прекрасно сознают, что одним из конкурентных преимуществ на рынке смартфонов остается качественная камера. На этот раз разработчики решили выйти на принципиально новый уровень — создать съемный модуль — камеру, который синхронизируется со смартфоном при помощи специального ПО.

    Камера будет крепиться на телефон с помощью магнита. Этот съемный объектив отличается расширенными возможностями и высоким качеством съемки. Отмечается, что он сможет проводить анализ кадра и автоматически подбирать нужные параметры.

    Однако официального подтверждения о внедрении этой инновации пока не было. Предполагается, что съемная камера будет разработана для следующих моделей iPhone.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.