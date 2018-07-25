Россия и Китай в авангарде нового движения: эксперт рассказал, как Москва и Пекин нашли «ахиллесову пяту» США

Российская Федерация и Китая обнаружили самую большую слабость Соединенных Штатов, которая заключается в американских облигациях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как утверждает Business Insider, Россия с апреля по май 2018 года сократила активы в облигациях государственного займа США до 15 миллиардов долларов. Это уже привело к росту процентных ставок в Соединенных Штатах.

Отметим, что рост процентных ставок вызывает крайнее недовольство президента США Дональда Трампа. Он уже заявил, что это «ущемляет все то, чего мы (американские власти. — Прим. ФАН) достигли». Издание подчеркивает, что дорогие кредиты ограничивают рост экономики Штатов.

Кроме того, издание подчеркивает, что сокращение активов в американских бумагах позволяет России укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы. «Некоторые эксперты оценивают такой подход России как целенаправленную атаку на ахиллесову пяту США», — сообщает газета.

При этом отмечается, что американская экономика еще сильнее пострадает, если от бумаг США начнет избавляться и Китай.

Ахиллесова пята

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что разговоры о крахе доллара преждевременны. Доллар переходит к новому формату, основанному на мощи американской экономики. Если раньше доллар был средством ограбления остального мира, расчетом за труд в чужих странах, то к нынешнему моменту ситуация на планете сильно поменялась, экономики стран становятся более независимыми.

«Мы видим, что уже идет отказ от правил ВТО, вводятся таможенные пошлины между ближайшими союзниками. Это связано прежде всего с научно-техническим прогрессом, когда почти любая страна может производить всего вдоволь. Долговые обязательства, необеспеченные бумажки становятся определенным анахронизмом, и от них вполне логично избавляются. Да, Россия и Китай нашли ахиллесову пяту американской экономики, но это понимают и в самих США, а потому готовятся к новому формату существования своей финансовой системы», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт не исключает, что американцы в ближайшем будущем сами обнулят свои долговые расписки. Есть и такой момент, что мировая экономика фактически стала двухконтурной. В одном контуре обращаются валюты, а в другом — реальные продукты, такие как золото, нефть, газ, медь. И крен в нынешнее время идет именно в пользу второго контура.