Госдума приняла закон о маркировке органической продукции

Москва, 25 июля. Нижняя палата парламента приняла закон о маркировке для органической сельскохозяйственной продукции. В документе также указывается возможность государственной поддержки производителей данной продукции.

Закон регулирует вопрос о чистоте органической продукции, речь идет о запрете применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и других препаратов. Также запрещается использовать упаковки, которые могут загрязнить товары. Производство органической продукции должно быть отдельным от неорганической, чтобы избежать скрещивания.

Производители получат право маркировать свои товары надписями и знаками общео образца в случае, если подтвердят качество своей продукции. Отмечается, что сертификация будет добровольной.

Проект закона был разработан по указу президента Владимира Путина, он вступит в силу с января 2020 года. По мнению спикера ГД Вячеслава Володина, маркировки помогут покупателям выбирать исключительно экологически чистые фрукты и овощи.