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Госдума приняла закон о маркировке органической продукции
Украина
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    Госдума приняла закон о маркировке органической продукции

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    Госдума приняла закон о маркировке органической продукции

    Москва, 25 июля. Нижняя палата парламента приняла закон о маркировке для органической сельскохозяйственной продукции. В документе также указывается возможность государственной поддержки производителей данной продукции.

    Закон регулирует вопрос о чистоте органической продукции, речь идет о запрете применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и других препаратов. Также запрещается использовать упаковки, которые могут загрязнить товары. Производство органической продукции должно быть отдельным от неорганической, чтобы избежать скрещивания.

    Производители получат право маркировать свои товары надписями и знаками общео образца в случае, если подтвердят качество своей продукции. Отмечается, что сертификация будет добровольной.

    Проект закона был разработан по указу президента Владимира Путина, он вступит в силу с января 2020 года. По мнению спикера ГД Вячеслава Володина, маркировки помогут покупателям выбирать исключительно экологически чистые фрукты и овощи.

    Автор: Юлия Шелковенко
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