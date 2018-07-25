Сирия: «Джебхат ан-Нусра» атаковала штаб чеченских боевиков ИГ в Идлибе и обезглавила главаря

Подконтрольные исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» новостные ресурсы в соцсетях сообщили, что члены группировки ликвидировали одну из подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) к западу от Идлиба. Отмечается, что уничтоженная бандгруппа состояла большей частью из чеченских боевиков. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Спящая ячейка» ИГ1 базировалась недалеко от города Джиср аш-Шугур на границе с провинцией Латакия. Примечательно, что именно из этого района джихадисты регулярно запускают ударные беспилотники в направлении авиабазы ВКС РФ «Хмеймим».

Во время нападения двое членов ИГИЛ1, находившихся в командном пункте, пытались оказать сопротивление и открыли огонь по отрядам «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ). Тем не менее чеченец Абу Саид аш-Шишани получил ранения, после чего был обезглавлен противниками из «Ан-Нусры». Отмечается, что Абу Саид был одним из высокопоставленных главарей «Исламского государства» в регионе, принимавшим активное участие в организации покушений на полевых командиров из вражеских группировок. Второй боевик ИГ с позывным Абу Аиша Сахили был захвачен в плен.

В ходе обыска данного пункта управления ИГ были обнаружены пулеметы и автоматы Калашникова, гранатометы РПГ-7, китайские пулеметы «Тип 67» и множество боеприпасов. Кроме того, исламистами «Тахрир аш-Шам» были найдены монеты и денежные купюры, среди которых были бумажные десять рублей.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков заметил в интервью корреспонденту ФАН, что борьба отдельных исламистских группировок за раздел зон контроля в тех или иных районах Сирии — вполне обычное дело. Безусловно, нельзя воспринимать новостной посыл «Джебхат ан-Нусры»1, которая якобы является часть «умеренной оппозиции» и ведет борьбу с ИГИЛ. В данной ситуации террористы убивают террористов, и разница лишь в их принадлежности к тому или иному джихадистскому формированию.

«Главное не воспринимать эту новость так, будто члены «Тахрир аш-Шам» стали такими белыми и пушистыми и вдруг начали противостоять «Исламскому государству». Это совсем не так. Можно вспомнить, что было в Ракке: в начале сирийского кризиса ее захватили отряды «Ан-Нусры», а уже после их выбили оттуда члены ИГ и сделали город своей как бы столицей. То есть весь конфликт САР — это череда столкновений не только между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками, но и между отдельными группировками исламистов», — подчеркнул наш собеседник.

С 2011-го года в Сирии фиксировалось огромное количество столкновений как между «Джебхат ан-Нусрой» и ИГИЛ, так и между формированиями вооруженной оппозиции и внутри большинства отдельных организаций террористов. Нередко псевдоумеренные боевики пытались выдать такие столкновения за собственную антитеррористическую кампанию, однако необходимо понимать истинную цель подобных противостояний, отмечает эксперт.

«Когда нас пытаются убедить в революции, в борьбе против истинного зла и за что-то светлое, нужно как раз посмотреть на эти внутренние столкновения исламистов и на то, почему они происходят. Причина в переделе сфер влияния, в конкуренции за добычу. Только недавно из поселений Аль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб вывели население, и уже сейчас поступают сообщения о том, что туда вошли радикалы и что теперь там идут точно такие же бои за легкую наживу. Началось разграбление, мародерство и прочее», — напомнил востоковед.

Он также добавил, что наличие такого количества ячеек «Исламского государства» в Идлибе не вызывает удивления. Данная террористическая организация перестала существовать в САР как квазиобразование благодаря совместной кампании ВКС РФ и САА. Однако «щупальца» ИГ продолжают действовать в стране подпольно, а особенно активно в тех районах, где дислоцируются курды или «зеленые» и где, соответственно, не была проведена тщательная зачистка.

«Постоянно идет вербовка в соцсетях. Когда есть возможность доставки информации тем или иным людям, ими можно управлять. Наличие таких ячеек совсем не удивительно, они есть в большом количестве не только в провинции Идлиб, но и в районах к востоку от Евфрата, где находятся курдские отряды и американские войска», — заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.