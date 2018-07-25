Меню
Общество
«Домодедово» отреагировало на угрозы хакеров-вымогателей
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде
Следующая новость
Загрузка...

    «Домодедово» отреагировало на угрозы хакеров-вымогателей

    58

    «Домодедово» отреагировало на угрозы хакеров-вымогателей

    Москва, 25 июля. Неизвестные хакеры потребовали от руководства «Домодедово» перечислить им несколько сотен биткоинов, угрожая удаленно вмешаться в работу навигационного оборудования аэропорта, если они не получат деньги.

    В то же время администрация воздушной гавани заявила, что угрозы для функционирования аэропорта и безопасности пассажиров нет.

    «При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры обеспечения безопасности. Этот случай не исключение. Фактической угрозы в работе аэропорта нет», — рассказал Телеканалу 360 глава пресс-служба «Домодедово» Александр Власов.

    Отметим, что аэропорты уже не первый раз попадают в поле зрения хакеров. Так, например, в начале июля киберпреступники взломали систему безопасности одной из крупнейших воздушных гаваней Соединенных Штатов и выставили информацию на продажу за 10 долларов.

    Отмечается, что логины и пароли, которые получили злоумышленники, открывают доступ к управлению системами безопасности и автоматизации аэропорта с помощью протокола удаленного рабочего стола.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.