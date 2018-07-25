«Домодедово» отреагировало на угрозы хакеров-вымогателей

Москва, 25 июля. Неизвестные хакеры потребовали от руководства «Домодедово» перечислить им несколько сотен биткоинов, угрожая удаленно вмешаться в работу навигационного оборудования аэропорта, если они не получат деньги.

В то же время администрация воздушной гавани заявила, что угрозы для функционирования аэропорта и безопасности пассажиров нет.

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры обеспечения безопасности. Этот случай не исключение. Фактической угрозы в работе аэропорта нет», — рассказал Телеканалу 360 глава пресс-служба «Домодедово» Александр Власов.

Отметим, что аэропорты уже не первый раз попадают в поле зрения хакеров. Так, например, в начале июля киберпреступники взломали систему безопасности одной из крупнейших воздушных гаваней Соединенных Штатов и выставили информацию на продажу за 10 долларов.

Отмечается, что логины и пароли, которые получили злоумышленники, открывают доступ к управлению системами безопасности и автоматизации аэропорта с помощью протокола удаленного рабочего стола.