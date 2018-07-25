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«Не слипнется?»: Соловьев ответил на требование украинского депутата отдать часть гонорара Усика ВСУ
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    «Не слипнется?»: Соловьев ответил на требование украинского депутата отдать часть гонорара Усика ВСУ

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    «Не слипнется?»: Соловьев ответил на требование украинского депутата отдать часть гонорара Усика ВСУ

    Москва, 25 июля. Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал требования украинского депутата Виталия Куприя к боксеру Александру Усику отдать часть гонорара ВСУ.

    «На такие жесты даже я не способен. Не слипнется?» — написал журналист в своем микроблоге в Twitter.

    «Не слипнется?»: Соловьев ответил на требование украинского депутата отдать часть гонорара Усика ВСУ

    Напомним, бой Усика с российским спортсменом Муратом Гассиевым финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) прошел в Москве 21 июля, после победы Усик стал абсолютным чемпионом мира. После этого киевские власти отметились рядом заявлений, политизировав турнир. В частности, президент Петр Порошенко усмотрел в победе Усика «символ украинской борьбы», а депутат Рады Виталий Куприй заявил, что Усик разочаровал украинских патриотов, а также задал ему целый ряд вопросов о гонорарах боксера, заметив, не собирается ли он отдать часть денег украинской армии.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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