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Стоимость водки на Украине хотят повысить на 20%
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    Стоимость водки на Украине хотят повысить на 20%

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    Стоимость водки на Украине хотят повысить на 20%

    Киев, 25 июля. Стоимость некоторых видов алкогольных напитков может возрасти на Украине на 20 процентов. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Министерство экономического развития и торговли Украины предложило увеличить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. По информации СМИ, такое решение связано с повышением стоимости компонентов производства, в частности возросли цены на спирт, тару и другие комплектующие.

    «Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке», — говорится в документе ведомства.

    Украинское министерство предлагает увеличить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4–19,6%, виски — 12%, коньяк — 6,6%-9,5% и вина — 4,5%-13,5%. Таким образом минимальная стоимость, например, бутылки водки объемом пол-литра увеличится с 79,55 гривен до 89,4 гривен. 

    Автор: Дарья Смолина
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