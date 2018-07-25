Украинская националистка Ницой назвала Усика трусом и слабаком после его победы в Москве

Киев, 25 июля. Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой назвала абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александра Усика слабаком. Об этом она написала в Facebook.

По словам Ницой, спортсмен не смог себя проявить как украинец. Как считает писательница, одно дело — уметь драться, а другое — делать заявления в «логове врага». «Усик трус», — уточнила она, обвинив его в том, что спортсмен не смог сказать: «Слава Украине! Свободу украинцам».

Ницой добавила, что так мог сказать либо смелый человек, либо украинец, а Усик ни тем, ни другим не является.

Ранее сообщалось, что после победы в Москве украинский боксер Усик решил отдохнуть в Крыму. Усик планирует отправиться в Симферополь, где проведет отдых после победы в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он отметил, что на протяжении последних двух месяцев он практически не видел своих детей, которые гостят у бабушки в Симферополе. По словам боксера, в ближайшее время он планирует отправиться в Симферополь, где проведет отдых в кругу семьи.