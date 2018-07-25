Сирия новости 25 июля 12.30: атака смертника ИГ в Эс-Сувейде, российские ПВО уничтожили беспилотники

Сирия, 25 июля. В Эс-Сувейде произошла атака террориста-смертника ИГ1. Беспилотники боевиков были уничтожены российскими ПВО недалеко от «Хмеймима» в Латакии. Силы SDF**** понесли потери в результате взрыва в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили беспилотники боевиков на западе провинции Латакия; ликвидировали двух и задержали одного смертника ИГ в Эс-Сувейде; заявили об открытии погранперехода «Насиб» в Даръа 1 августа.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обезвредила СВУ, заложенное в автомобиле, в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: понесло потери в военной технике в ходе перестрелок с силами САР на юго-западе Даръа; организовало атаку с участием смертника в Эс-Сувейде, погибли 38 человек.

Курды: понесли потери в результате взрыва к востоку от Ракки; утверждают, что захватили нефтяные поля Аль-Мала, Гальбан и Аль-Хариджа на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

На западе провинции вновь прогремели взрывы. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), несколько беспилотников, замеченных недалеко от населенного пункта Джабла, были сбиты российскими комплексами ПВО, расположенными на авиабазе «Хмеймим». Предполагается, что боевые дроны были выпущены с территорий, подконтрольных антиправительственным формированиям на западе Идлиба. В этом месяце атаки исламистов в районе «Хмеймима» заметно участились, тем не менее все они были успешно отражены штатными зенитными установками. Напомним, начало зачистки районов на границе между Латакией и Идлибом планируется после завершения операции «Базальт» на юго-западе Сирии.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) провели обыски в северной части провинции Алеппо ввиду активизации вылазок со стороны курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что исламисты обезвредили взрывное устройство, заложенное в автомобиле, недалеко от населенного пункта Айн Аль-Дадат. Накануне курдские радикалы также предприняли попытку организовать взрыв в городе Азаз, тем не менее заминированный автомобиль удалось вовремя обнаружить. Напомним, боевики курдских вооруженных формирований, дислоцирующихся к северо-западу от Алеппо, начали вести подпольную деятельность на подконтрольных ССА территориях после завершения операции «Оливковая ветвь» в Африне. Курды заявили о намерении отомстить протурецким силам за захват кантона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский Twitter-канал (VivaRevolt) заявляет о том, что отряды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) захватили нефтяные месторождения Аль-Мала, Гальбан и Аль-Хариджа, после того как джихадисты «Исламского государства» покинули свои позиции, отступив в пустынные районы. Так, курдским радикалам в очередной раз удалось занять территории, избежав вооруженных столкновений. Напомним, местные активисты не раз заявляли о том, что между курдами и радикалами террористической группировки действует тайное соглашение, которое позволяет боевикам ИГ переходить на сторону SDF на высокие должности в обмен на передачу занимаемых районов.

Провинция Даръа

В Даръа не утихают ожесточенные столкновения между правительственными войсками и силами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), бойцам проасадовского военизированного формирования «Лива Аль-Кудс» удалось уничтожить ПТРК джихадистов на подступах к населенному пункту Джиллин. В то же время продолжаются перестрелки на окраинах городов Тасиль и Хейт, передает новостное агентство Al Manar News.

Между тем стало известно, что 1 августа состоится официальное открытие пограничного перехода «Насиб», расположенного на границе с Иорданией на юге Даръа, передает Twitter-канал (Dannymakkisyria). Напомним, контрольно-пропускной пункт был освобожден Сирийской арабской армией (САА) при поддержке российских ВКС в первой половине июля.

Провинция Ракка

Очередной взрыв прогремел на территории провинции. Новостной портал Al Manar News передает, что мина детонировала в районе деревни Аль-Манхар, расположенной восточнее Ракки. Как минимум три радикала «Демократической армии Сирии» (SDF) были убиты при взрыве. Пока неизвестно, было ли СВУ заложено террористами в данном районе прежде, чем они передали свои позиции курдским отрядам, или в провинции продолжают действовать так называемые спящие ячейки террористической группировки.

Напомним, в силу того, что SDF до сих пор не завершили зачистку захваченных территорий от взрывных устройств, установленных ИГ, в регионе все еще происходят взрывы. Это нередко приводит к гибели местных жителей. Как сообщалось ранее, часть провинции, оккупированная курдами, переживает тяжелый гуманитарный кризис.

Провинция Эс-Сувейда

Сегодня утром административный центр региона подвергся атаке террориста-смертника «Исламского государства». По информации новостного портала Al Masdar News, боевик активировал на себе взрывное устройство на одном из городских рынков, в результате чего как минимум 38 гражданских лиц погибли, еще 37 получили ранения. В то же время еще два радикала террористической группировки были уничтожены, прежде чем успели совершить самоподрыв. Кроме того, согласно сообщению губернатора Эс-Сувейды, одного из джихадистов удалось задержать. Об этом сообщает агентство новостей SANA News. Таким образом, террористы намереваются нанести как можно больший урон подконтрольным правительственным силам районам, дабы поддержать союзных им исламистов «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Напомним, Сирийская арабская армия (САА) ведет ожесточенные бои с отрядами группировки на юго-западе САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)