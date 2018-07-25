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Китай жестко отреагировал на планы США по военному сотрудничеству с Тайванем
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    Китай жестко отреагировал на планы США по военному сотрудничеству с Тайванем

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    Китай жестко отреагировал на планы США по военному сотрудничеству с Тайванем

    Пекин, 25 июля. Власти Китая призвали Вашингтон не усложнять двусторонние отношения из-за военного сотрудничества с Тайванем, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

    Конгресс США разработал проект оборонного бюджета на 2019 год. В документе отмечается, что Вашингтон намерен укрепить военное сотрудничество с Тайванем и усилить присутствие в Южно-Китайском море. В Пекине отреагировали на появление документа, выразив решительный протест планам США.

    «Если закон будет принят, то это нанесет серьезный ущерб взаимному доверию, контактам и сотрудничеству Китая и США, а также может навредить миру и стабильности в Тайваньском проливе», — прокомментировал представитель китайского дипломатического ведомства Гэн Шуан.

    Пекин потребовал от Вашингтона отказаться от «менталитета холодной войны» и исключить из документа вопрос о сотрудничестве с Тайбэем. Напомним, что официальные отношения между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году, в конце 1980-х годов они были возобновлены на неформальной основе.

    В настоящее время стороны контактируют через неправительственные организации, дипломатических контактов с островной провинцией у Пекина нет.

    Автор: Юлия Шелковенко
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