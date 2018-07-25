Игрушки в виде «великого вождя Гитлера» появились в продаже на Украине
Львов, 25 июля. Житель Львова продает через Сеть игрушки "великого вождя Гитлера". Соответствующее объявление появилось на местном интернет-ресурсе. На это обратили внимание пользователи социальной сети Twitter.
Мягкая игрушка продается за 40 гривен. В описании сказано, что это игрушка «великого вождя».
Владимир Православный из Львова сегодня сорвал джекпот в виде великого вождя Германии. pic.twitter.com/CvEfhmUF7P— Eugen Sakal (@Gienius_S) July 24, 2018
«Мягкая игрушка в виде великого вождя Германии Адольфа Гитлера», — гласит текст объявления.
Отметим, что на объявление отреагировала известная украинская правозащитница Татьяна Монтян. Она отметила, что люди, продающее подобное, сошли с ума и, к сожалению, с ними приходится жить в одной стране.
Напомним, что после государственного переворота 2014 года на Украине процветает нацизм. По словам экспертов, его проявление в стране превратилось в привычную повседневность.