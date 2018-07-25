Меню
Украина
Игрушки в виде «великого вождя Гитлера» появились в продаже на Украине
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде
Следующая новость
Загрузка...

    Игрушки в виде «великого вождя Гитлера» появились в продаже на Украине

      /  Обновлено: 
    47

    Игрушки в виде «великого вождя Гитлера» появились в продаже на Украине

    Львов, 25 июля. Житель Львова продает через Сеть игрушки "великого вождя Гитлера". Соответствующее объявление появилось на местном интернет-ресурсе. На это обратили внимание пользователи социальной сети Twitter.

    Мягкая игрушка продается за 40 гривен. В описании сказано, что это игрушка «великого вождя».

    «Мягкая игрушка в виде великого вождя Германии Адольфа Гитлера»,  — гласит текст объявления.

    Отметим, что на объявление отреагировала известная украинская правозащитница Татьяна Монтян. Она отметила, что люди, продающее подобное, сошли с ума и, к сожалению, с ними приходится жить в одной стране.

    Напомним, что после государственного переворота 2014 года на Украине процветает нацизм. По словам экспертов, его проявление в стране превратилось в привычную повседневность.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.