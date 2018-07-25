Москва, 25 июля. Задача импортозамещения в России практически выполнена, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Гордеев. Он отметил, что страна смогла обеспечить себя разнообразными продуктами, и призвал сосредоточиться на повышении качества.

«Мы практически насытили полки своими достаточно разнообразными продуктами питания. Задача <…> практически выполнена», — сказал он.

По словам Гордеева в настоящее время нужно обеспечить качественный подход, который будет относиться не только к продуктам питания, но ко всей цепочке агробизнеса. Вице-премьер отметил, что сегодня в мире активно развивается агроэкология, позволяющая проследить путь продукта от поля до магазина. Гордеев предположил, что РФ, обладая богатыми природными ресурсами, также может заняться производством «биопродуктов».

Задача обеспечить российский рынок продуктами отечественного производства была поставлена в РФ после того, как в 2014 году Запад ввел санкции в отношении России. Одной из причин такой меры был разный подход к вопросу о Крыме.

Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Однако ряд западных государств отказываются признавать результаты народного волеизъявления.