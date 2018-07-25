«Фантастический вымысел и бред»: в Крыму оценили план Киева «вернуть» полуостров

Симферополь, 25 июля. Зампредседателя комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что очередной план Киева по возвращению и реинтеграции полуострова схож с фантастическим вымыслом.

«Смешно комментировать этот фантастический вымысел и бред, — сказал чиновник, комментируя новый план Киеве по «возвращению» Крыма. — Это все нереалистичный документ».

Гемпель назвал авторов данного плана фантазерами, которые тратят время на такие грязные и пустые заявления, вместо того чтобы заниматься экономикой и улучшением жизни украинских граждан. По его словам, в Крыму уже давно не обращают внимания на подобные планы. Вместо этого в регионе делают все необходимое, чтобы Крым был процветающим регионом РФ.

Гемпель также объяснил, для чего в Киеве разрабатывают подобные документы. Таким образом, по его мнению, украинские власти пытаются отвлечь внимание народа от существующих внутри государства проблем. Другая цель — получение очередных траншей, отметил чиновник, передает РИА Новости.

Ранее бывший депутат украинской Рады Алексей Журавко рассказал о разработанном плане по возвращению и реинтеграции полуострова, который планируется осуществить к декабрю 2019 года.

В марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение крымчан войти в состав РФ окончательное.