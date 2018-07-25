АФК «Система» заплатит 1 млн долларов за технологию поиска потерявшихся людей
Москва, 25 июля. Российская инвестиционная компания «Система» заплатит один миллион долларов разработчикам технологии поиска пропавших людей. Благотворительный фонд объявил соответствующий конкурс. Уточняется, что технология должна работать в любое время суток и помогать найти человека без источника связи.
По словам президента фонда Анны Янчевской, время поиска при этом не должно превышать 10 часов, погода, отсутствие доступа к Сети и возможности зарядить устройство также не должны мешать работе технологии.
Разработчики могут использовать технологии связи и ретрансляции, системы управления и навигации, искусственный интеллект, датчики инфракрасного спектра, беспилотные патрули и картографию, передает РБК.
Оценивать представленные на конкурс разработки будут представители поисково-спасательных организаций, среди них — «Лиза Алерт» и «Ангел», лаборатории роботехники Сбербанка и Segezha Group. Итоги подведут в ноябре 2019 года.