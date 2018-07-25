Экс-участницу «Дома-2» избили на съемках нового реалити-шоу

Москва, 25 июля. Экс-участницу скандальной телевизионной стройки «Дом-2» Светлану Юрченко избила конкурентка на съемках программы Амирана Сардарова «Хачу невесту». Девушка с многочисленными травмами обратилась в медицинское учреждение.

По имеющимся данным, Юрченко приняла участие лишь в трех эпизодах шоу «Хачу невесту», в котором девушки борются за любовь блогера Сардарова.

В ходе одного выпуска экс-участница «Дома-2» поругалась с другой конкурсанткой Ларой Алборовой. Вскоре ссора переросла в драку, в результате которой последняя ударила Юрченко кулаком в нос, а затем начала жестоко избивать, сообщает «URA.RU».

По словам пострадавшей, на ее теле многочисленные ушибы и гематомы. В медицинском учреждении Юрченко пролежала почти неделю.

В настоящее время она собирается писать заявление в правоохранительные органы.

Напомним, в начале месяца другую бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в чужой квартире.