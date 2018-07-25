Меню
Общество
Экс-участницу «Дома-2» избили на съемках нового реалити-шоу
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде
Следующая новость
Загрузка...

    Экс-участницу «Дома-2» избили на съемках нового реалити-шоу

    36

    Экс-участницу «Дома-2» избили на съемках нового реалити-шоу

    Москва, 25 июля. Экс-участницу скандальной телевизионной стройки «Дом-2» Светлану Юрченко избила конкурентка на съемках программы Амирана Сардарова «Хачу невесту». Девушка с многочисленными травмами обратилась в медицинское учреждение.

    По имеющимся данным, Юрченко приняла участие лишь в трех эпизодах шоу «Хачу невесту», в котором девушки борются за любовь блогера Сардарова.

    В ходе одного выпуска экс-участница «Дома-2» поругалась с другой конкурсанткой Ларой Алборовой. Вскоре ссора переросла в драку, в результате которой последняя ударила Юрченко кулаком в нос, а затем начала жестоко избивать, сообщает «URA.RU».

    По словам пострадавшей, на ее теле многочисленные ушибы и гематомы. В медицинском учреждении Юрченко пролежала почти неделю.

    В настоящее время она собирается писать заявление в правоохранительные органы. 

    Напомним, в начале месяца другую бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в чужой квартире. 

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.