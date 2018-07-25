Xiaomi предложила миру перейти на «умную» зубную щетку

Мадрид, 25 июля. Китайская компания Xiaomi провела презентацию новых товаров в Европе: в Мадриде представили два смартфона, робот-конструктор и «умную» зубную щетку.

Как отмечают эксперты, этой презентацией Xiaomi показала, что позиционирует себя не как «китайского производителя смартфонов», а как «всемирного провайдера цифровых экосистем». Об этом говорит и место проведения мероприятия, и новые товары компании.

Разработчики показали два новых смартфона Mi A2 и Mi A2 Lite на «чистой» ОС Android One 8.1. Специалисты заметили, что гаджеты будут сравнительно недорогими - от 250 и 180 евро.

Также участникам встречи запомнилась «умная» ультразвуковая зубная щетка Mi Ultrasonic Toothbrush, на которую предложили миру перейти китайские специалисты. В Xiaomi пояснили, что владелец сможет ей управлять с помощью своего смартфона. Щетка будет работать на аккумуляторе с зарядным устройством. Предполагается, что одной зарядки должно хватать на полмесяца при использовании дважды в день.

Кроме того, китайская компания презентовала миру робота Robot Builder. Он состоит из 978 частей. Владелец робота может конфигурировать и программировать для самых разных задач.