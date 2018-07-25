Назван топ-10 самых ожидаемых автомобилей в России

Москва, 25 июля. Эксперты «Автостата» составили топ-10 самых ожидаемых автомобилей на российском авторынке, которые дебютируют в 2019 году.

Немецкий концерн BMW представит новое поколение третьей серии автомобилей (F30, F31 и F34), кроме того компания может выпустить на российский рынк возрожденный родстер BMW Z4.

Россияне также смогут в следующем году приобрести обновленную Audi A3. Четвертое поколение модели не только изменит свой стиль, но и усовершенствует технические характеристики — появится литровый турбированный двигатель.

На российском рынке также появится легендарный тольяттинский внедорожник Lada 4х4, отмечается, что он будет сильно изменен. По информации экспертов, в автомобиле будет стоять двигатель с 1.8 литра, и его мощность составит 122 «лошадей».

Изменения также затронут одного из самых продаваемых автомобилей в России Renault Duster. Модель существенно обновится не только внешне, но и внутренне. В Россию в следующем году автомобиль придет с новой архитектурой приборной панели, рулем и дверными картами.

Кроме того, в 2019 году на российском рынке в обновленном формате появятся Mercedes GLS, Skoda Karoq, Toyota RAV4, Volkswagen Golf и Jetta.