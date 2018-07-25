Евросоюз пригрозил США новыми пошлинами

Москва, 25 июля. Еврокомиссия заявила о готовности ввести новые пошлины на американские товары на 20 млрд долларов, если США обложат пошлинами европейские автомобили. Об этом в среду заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

«Мы надеемся, что до этого не дойдет, и мы сможем найти решение​​​. Если нет, Еврокомиссия готовит достаточно длинный список большого количества американских товаров. Это будет около 20 миллиардов долларов», — цитирует ее издание Dagens Nyheter.

Напомним, что ранее США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия. Европейский союз, Великобритания и Канада приняли ответные меры и ввели пошлины на американские товары. По словам западных партнеров США, такая политика является протекционизмом и противоречит международным правилам торговли. Позднее президент США Дональд Трамп заявил о готовности взимать отдельный сбор с импорта европейских автомобилей. Ожидается, что он обсудит этот вопрос с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в среду.

Ранее Федеральное агентство сообщало, что Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и заключить сделку о торговле. По его словам, если ЕС примет сделку, торговля станет более свободной и честной.