Меню
Экономика
Евросоюз пригрозил США новыми пошлинами
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде
Следующая новость
Загрузка...

    Евросоюз пригрозил США новыми пошлинами

      /  Обновлено: 
    40

    Евросоюз пригрозил США новыми пошлинами

    Москва, 25 июля. Еврокомиссия заявила о готовности ввести новые пошлины на американские товары на 20 млрд долларов, если США обложат пошлинами европейские автомобили. Об этом в среду заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

    «Мы надеемся, что до этого не дойдет, и мы сможем найти решение​​​. Если нет, Еврокомиссия готовит достаточно длинный список большого количества американских товаров. Это будет около 20 миллиардов долларов», — цитирует ее издание Dagens Nyheter.

    Напомним, что ранее США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия. Европейский союз, Великобритания и Канада приняли ответные меры и ввели пошлины на американские товары. По словам западных партнеров США, такая политика является протекционизмом и противоречит международным правилам торговли. Позднее президент США Дональд Трамп заявил о готовности взимать отдельный сбор с импорта европейских автомобилей. Ожидается, что он обсудит этот вопрос с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в среду.

    Ранее Федеральное агентство сообщало, что Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и заключить сделку о торговле. По его словам, если ЕС примет сделку, торговля станет более свободной и честной.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.