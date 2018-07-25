Число жертв пожаров в Греции выросло до 79 человек

Афины, 25 июля. Названо число погибших в результате пожаров в Греции.

По словам представителей пожарных служб страны, количество погибших составило 79 человек.

Также стало известно, что во время пожаров пропали туристы из Бельгии. Газета «Суар» сообщает, что на связь не выходят пять человек. Кроме того, один гражданин Бельгии скончался в курортном городе Мати, а его сына госпитализировали. Мати — один из городов, полностью уничтоженный из-за разгула стихии.

Всего в стране отдыхали 32 бельгийских туриста. Из них 19 человек вернулись в Бельгию, остальные переместились в незатронутые пожарами части страны.

Напомним, что ранее Евросоюз объявил траур по погибшим в Греции от лесных пожаров.