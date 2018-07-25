Украинский депутат потребовал от Усика отдать часть гонорара ВСУ

Киев, 25 июля. Украинский депутат Виталий Куприй опубликовал обращение к боксеру Александру Усику, потребовав от него ответить, готов ли он «защищать территориальную целостность Украины в войне», а также отдать часть своего гонорара ВСУ. Кроме того, политика волновало, подвергался ли спортсмен насилию перед поединком с Муратом Гассиевым в Москве.

Ролик Куприй опубликовал на своей странице в Facebook. Он поздравил Усика с победой, однако тут же заметил, что «патриотическая украинская общественность восприняла этот бой неоднозначно». Не понравилось «патриотам» то, что Усик во время пресс-конференции не поблагодарил украинцев за поддержку, а также, что Усик не сделал «определенных заявлений в логове врага» о войне в Донбассе и украинских военных в плену и политзаключенных.

После Куприй рассказал о слухах в Сети, что Усик якобы не платит налоги в казну Украины, в связи с чем опубликовал список из пяти вопросов. В частности, его заинтересовало, есть у Усика гражданство другого государства или являетесь его резидентом с целью налогообложения? Мог бы спортсмен отказаться от боя в Москве и провести на нейтральной территории?.

«Если нет, то совершалось ли против вас насилие для принятия такого предложения?» — уточнил он.

Волнует Куприя и размер гонорара, который Усик должен был получить за бой с российским боксером в Саудовской Аравии и какой он получил в России. Поинтересовался депутат и о том, планирует ли боксер отдать часть своего гонорара Украине, «например, на поддержку Вооруженных сил Украины (в виде уплаты налогов или через благотворительность)».

«Если да, то какую именно сумму и на что планируете потратить?» — уточнил парламентарий.

В заключении он спросил, считает ли Усик нужным защищать нашу территориальную целостность Украины в войне с «российским агрессором?».