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Один из ярославских тюремщиков, задержанных за пытки, признал себя виновным
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    Один из ярославских тюремщиков, задержанных за пытки, признал себя виновным

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    Один из ярославских тюремщиков, задержанных за пытки, признал себя виновным

    Ярославль, 25 июля. Сотрудник ярославской колонии №1 Максим Яблоков, подозреваемый в пытках осужденного Евгения Макарова, написал явку с повинной, признав себя виновным. Об этом сообщил адвокат старшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Яблокова Сергей Соколов.

    По его словам, подзащитный признал, что нанес побои осужденному Евгению Макарову, превышая должностные полномочия.

    В ходе заседании суда, где решается вопрос об аресте, юрист обратился с просьбой приобщить к делу копию явки с повинной. Соответствующее ходатайство было удовлетворено судьей.

    При этом подсудимый также пожелал заключить досудебное соглашение, которое гарантирует ему смягчение наказание в обмен на показания.

    Ранее была опубликована видеозапись, на которой запечатлено жестокое избиение заключенного ИК №1 в Ярославской области. Все участники избиения были установлены, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Накануне в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации было передано расследование пыток в ярославской исправительной колонии. 

    Автор: Тимур Румянцев
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