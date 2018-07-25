Террорист-смертник ИГ подорвался на избирательном участке в Пакистане

Исламабад, 25 июля. Группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в городе Кветта в Пакистане. Жертвами теракта стали более 30 человек, передает Geo TV.

Террорист совершил самоподрыв 25 июля в районе одного из избирательных участков в Пакистане. В стране проходят общенациональные выборы в нижнюю палату парламента. Сотрудники полиции попытались остановить смертника, однако он успел активировать взрывное устройство.

В результате теракта погиб 31 человек, еще более 30 получили тяжелые ранения. Пострадавшие были срочно госпитализированы. Известно, что среди погибших оказались пятеро сотрудников правопорядка. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.