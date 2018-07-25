Трамп блефует: торговая война США против союзников по НАТО и G7 уже началась

Президент США Дональд Трамп предложил лидерам Евросоюза рассмотреть возможность полного взаимной отмены таможенных барьеров, а также пошлин и субсидий в торговых взаимоотношениях.

«У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! — написал Трамп в своем твиттере. — Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет!»

Реальны ли очередные твиттер-лозунги американского президента, или это больше смахивает на благие намерения? В вопросе разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Торговая война

Экономическое взаимопонимание между США и Евросоюзом сегодня находится на небывало низком уровне. По словам министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, торговая война между Европой и Америкой уже стартовала, о чем он прямо заявил на заседании финансовой «двадцатки» в аргентинском Буэнос-Айресе в прошедшую субботу.

По словам Ле Мэра, это не только несет угрозу двусторонним взаимоотношениям США и ЕС, но и может нарушить взаимосвязи внутри глобальной мировой экономики, представляя «риск для мирового экономического роста».

Заявления Трампа можно рассматривать как ответ на выступление Ле Мэра, так как в своей субботней речи последний прямо призвал к этому, заявив, что «просит США вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников».

Но насколько правдив Трамп в своих заявлениях? Надо сказать, что все, начиная от политиков и журналистов и заканчивая простыми обывателями по всему миру, уже привыкли к словесным эскападам нынешнего американского президента. Его «твиттер-барометр» может меняться от показаний «ясно» к «пасмурно» или даже «гроза, ураган» буквально за сутки, какого бы вопроса его заявления ни касались — будь то война в Сирии, ядерная программа КНДР, взаимоотношения с Россией или торговые войны.

К сегодняшнему дню Трамп уже несколько раз обрушивался с такими уничижительными заявлениями по торговым и экономическим вопросам не только на ЕС, но и на Канаду, Китай, Мексику и Японию, последовательно обвиняя эти страны в «антиамериканской» экономической и торговой политике. И столь же последовательно и уже практически ожидаемо «сдавал назад», дезавуируя собственные заявления.

С другой стороны, «бронепоезд» мировой торговой войны уже снят с запасной ветки и поставлен на боевые рельсы. США недавно ввели повышенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из третьих стран, в том числе из Китая и ЕС. Пекин заявил об ответных пошлинах и ограничениях на импорт американских товаров, в основном сельхозпродукции, а Брюссель открыл спор в ВТО с Вашингтоном по новым американским заградительным тарифам, одновременно введя дополнительные пошлины в размере 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из США.

Таким образом, торговая война между Штатами и остальным миром фактически уже идет — и в этом плане заявления французского министра гораздо ближе к реальности, нежели абстрактный блеф Трампа, подозрительно напоминающий планы мультипликационного кота Леопольда «жить дружно».

Глобальная дилемма

Может ли США принципиально свернуть с выбранного пути на эскалацию торгового противостояния? Скорее всего, уже нет. Нет сомнений, что путь, выбранный Дональдом Трампом, чреват массой проблем с другими странами, в том числе с союзниками по НАТО и G7.

Тем не менее, этот путь, связанный с идеей возрождения национальной американской экономики и возвращения промышленных производств в США, представляется верным — по крайней мере, в рамках той экономической модели для Соединенных Штатов и всего мира, которой придерживается Трамп и его окружение.

Основная проблема состоит в том, что предыдущий подход к осуществлению американской гегемонии, условно именуемый «глобализмом» и наиболее явно исповедовавшийся во времена двух президентских сроков Барака Обамы, перестал эффективно работать. Конечно, глобализм — это отнюдь не детище последнего десятилетия: в той или иной степени глобальному подходу были привержены все американские администрации, начиная с президента Рональда Рейгана и его знаменитого поворота от национальной экономики к «рейганомике», поставившей во главу угла власть глобального финансового капитала. Однако именно во времена Обамы глобальный проект получил «второе дыхание», в рамках которого для США было запланировано участие сразу в двух глобальных торговых партнерствах — Трансатлантическом и Транстихоокеанском.

Эти глобальные торговые блоки возникли отнюдь не как «свободное творчество» — оба партнерства выступали скорее как вынужденная мера на фоне явного замедления роста мировой экономики. Если уйти от экономических шаблонов глобализма и поддерживающей его экономической теории, смысл такого замедления понятен: мировая динамика уперлась в пределы собственного роста, в первую очередь диктуемые конечностью Земного шара, его населения и доступных человечеству ресурсов.

Однако в логике глобализма ответ виделся иным — необходимо максимально снизить торговые барьеры, а «невидимая рука глобального рынка» все чудесным образом расставит по своим местам.

Трамп блефует

Заявления Трампа — это практически уход на оставленные позиции Трансатлантического торгового партнерства, которое подразумевало как раз максимальный отказ США и ЕС от различных сборов, пошлин и налогов во взаимоотношениях между собой. Однако это идет вразрез с планами и убеждениями самого Трампа и его окружения — и именно поэтому американский президент завершает свой спич фразой: «Мы готовы, а они — нет!»

Практический смысл таких маневров — это банальный выигрыш времени. Для перехода на выбранные Трампом в качестве ответа глобализму рельсы новой имперской политики США и связанной с ней торговой войны необходимо время. Задача Трампа — максимально быстро перестраивать американскую экономику, но при этом не допускать ответных действий со стороны ЕС, Китая или других стран, которые представляются практически неизбежными в текущей политике США.

По самым скромным подсчетам, для разворота экономических процессов внутри США потребуется еще несколько лет. Чем в большем смятении все это время будут пребывать американские союзники, все больше превращающиеся во врагов в торговой войне, — тем лучше.

И тут, конечно, Дональду Трампу нет равных в блефе — по крайней мере, как артисту и мастеру твиттер-заявления. Ну, а получится ли у «агента Дональда» стать императором новой Американской империи — покажет время.