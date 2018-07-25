Госдума одобрила проект о расширении обязанностей больных туберкулезом

Москва, 25 июля. Государственная дума Российской Федерации в ходе заседания в среду приняла во втором чтении законопроект об обязанности больных туберкулезом соблюдать санитарно-противоэпидемический режим и проходить медицинский осмотр.

Согласно документу, граждане с подозрением на туберкулез должны проходить по назначению доктора медицинское обследование и профилактические мероприятия, в том числе принимать лекарственные препараты.

Отмечается, что такие лица обязаны находиться под контролем в медицинской противотуберкулезной организации, следовать всем инструкциям и проходить осмотры.

При этом лица, больные туберкулезом, обязаны проходить лечение, предписанное доктором, соблюдать режим лечения, в том числе определенный на время их нетрудоспособности.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в России рекордно сократилась смертность от туберкулеза.