Меню
Общество
Госдума одобрила проект о расширении обязанностей больных туберкулезом
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде
Следующая новость
Загрузка...

    Госдума одобрила проект о расширении обязанностей больных туберкулезом

    174

    Госдума одобрила проект о расширении обязанностей больных туберкулезом

    Москва, 25 июля. Государственная дума Российской Федерации в ходе заседания в среду приняла во втором чтении законопроект об обязанности больных туберкулезом соблюдать санитарно-противоэпидемический режим и проходить медицинский осмотр.

    Согласно документу, граждане с подозрением на туберкулез должны проходить по назначению доктора медицинское обследование и профилактические мероприятия, в том числе принимать лекарственные препараты.

    Отмечается, что такие лица обязаны находиться под контролем в медицинской противотуберкулезной организации, следовать всем инструкциям и проходить осмотры.

    При этом лица, больные туберкулезом, обязаны проходить лечение, предписанное доктором, соблюдать режим лечения, в том числе определенный на время их нетрудоспособности.

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в России рекордно сократилась смертность от туберкулеза.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.