Власти Греции направили 20 млн евро на помощь пострадавшим при лесных пожарах

Москва, 25 июля. Власти Греции направили 20 миллионов евро на оказание неотложной помощи пострадавшим при лесных пожарах в окрестностях Афин. Средства были выделены из государственной инвестиционной программы.

О соответствующем решении объявил накануне официальный представитель кабинета министров Димитрис Тзанакопулос. По его словам, решение выделить средства было принято на совещании под председательством премьер-министра страны Алексиса Ципраса.

Тзанакопулос отметил, что также будет создан специальный счет министерства внутренних дел Греции. Как он добавил, перечислять деньги туда могут не только государственные структуры, но и частные лица. Тзанакопулос подчеркнул, что в сложившейся ситуации проявление солидарности особенно важно. Средства со счета пойдут на ликвидацию последствий пожаров.

Крупные пожары произошли в Греции в окрестностях Афин в понедельник. В огне погибли 79 человек. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции.