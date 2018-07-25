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Власти Греции направили 20 млн евро на помощь пострадавшим при лесных пожарах
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    Власти Греции направили 20 млн евро на помощь пострадавшим при лесных пожарах

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    Власти Греции направили 20 млн евро на помощь пострадавшим при лесных пожарах

    Москва, 25 июля. Власти Греции направили 20 миллионов евро на оказание неотложной помощи пострадавшим при лесных пожарах в окрестностях Афин. Средства были выделены из государственной инвестиционной программы.

    О соответствующем решении объявил накануне официальный представитель кабинета министров Димитрис Тзанакопулос. По его словам, решение выделить средства было принято на совещании под председательством премьер-министра страны Алексиса Ципраса.

    Тзанакопулос отметил, что также будет создан специальный счет министерства внутренних дел Греции. Как он добавил, перечислять деньги туда могут не только государственные структуры, но и частные лица. Тзанакопулос подчеркнул, что в сложившейся ситуации проявление солидарности особенно важно. Средства со счета пойдут на ликвидацию последствий пожаров.

    Крупные пожары произошли в Греции в окрестностях Афин в понедельник. В огне погибли 79 человек. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции.

    Автор: Василий Котов
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