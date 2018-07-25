НАТО как заоблачная мечта: политолог объяснил, почему Украину не принимают в альянс 

Несмотря на то, что НАТО стремится к расширению на восток, Украину в состав Североатлантического альянса принимать не торопятся. Причиной этому служит вооруженный конфликт в Донбассе, сообщает издание Telpolis.

Как отмечает политолог Александр Асафов, если бы Украину действительно хотели принять в НАТО, препятствий бы для этого не было. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он рассказывает: все дело в том, что Россия готова принять ответные меры в случае расширения альянса на восток, а это уже весомый аргумент для европейских стран, входящих в организацию.

«Безусловно, конфликт в Донбассе — это лишь повод. Но есть и истинные причины нежелания принимать Украину в альянс, — говорит политолог. — Одна из них — позиция России по этому вопросу. Президент Владимир Путин ясно дал понять, что в случае расширения НАТО на восток, он примет ответные меры. И по сути это будет эскалация гонки вооружений на европейском континенте. Увеличится количество военных баз, например, причем с обеих сторон. А Европа на это не пойдет. Это ведь не охрана безопасности, а угроза безопасности. Баланс сил очень сильно сместится.

Конечно, Соединенные Штаты не обратили бы на это внимания. Для них оккупация территории Украины — это способ уменьшения времени подлета к Москве. Но у Европы другая позиция. Кроме того, ранее в США уже говорили, что если Украина и войдет в состав альянса, то случится это через десятилетия.

Ведь в действительности сейчас только Украина заинтересована в ее вступлении в НАТО. Киеву надо переложить ответственность за конфликт в Донбассе на чьи-либо еще плечи. Им все равно, чьи миротворцы придут, лишь бы воевать не своими руками. Кстати, на Украине уже принят закон, согласно которому главная цель существования государства — вступление в НАТО. Но что бы они там ни прописывали, пока альянс для них остается заоблачной мечтой».

Для Киева процесс вступления в НАТО затягивается, несмотря на военную поддержку Соединенных Штатов и на принятие нового закона на Украине, согласно которому страна должна изменить «архитектуру национальной безопасности» в соответствии с правилами альянса.

Известно, что новый закон был принят для того, чтобы подготовить страну к вступлению в организацию. Кроме того, Пентагон выделил 200 миллионов долларов на обучение украинских военных и консультации в оборонной сфере. Также деньги пойдут на закупку летального оружия.

Также известно, что Соединенные Штаты направили 300 миллионов долларов на создание переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, их США намерены поставлять на Украину.