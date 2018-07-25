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Туристический автобус перевернулся под Тверью
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    Туристический автобус перевернулся под Тверью

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    Туристический автобус перевернулся под Тверью

    Тверь, 25 июля. Следовавший из Казани в Санкт-Петербург туристический автобус перевернулся в Тверской области, сообщили в региональном главном управлении МВД РФ.

    Инцидент произошел на 315-м километре трассы М-10. По предварительной информации, водитель автобуса уснул, что стало причиной аварии — транспорт потерял управление. Автобус перевернулся и опрокинулся в кювет.

    Как пишет News.ru, внутри находились 42 пассажира. Однако РЕН ТВ сообщает о 40 людях внутри, среди которых было 5 детей. Все они были туристами, которые следовали по маршруту Казань — Петербург.

    По предварительным данным, пострадали минимум два человека. О погибших информации нет.

    Ранее в распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием фуры и маршрутки возле ТЦ «Красная площадь» в Туапсе.

    Автор: Катерина Иванова
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