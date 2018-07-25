Москва, 25 июля. Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила кроссовер Q3 нового поколения. На европейском рынке новинка появится в ноябре. Среди основных конкурентов Audi Q3 эксперты называют Jaguar E-Pace, XC40, Volvo и BMW X1.

Дизайн нового кроссовера схож с новым А8. Новинка оснащена новой решеткой радиатора, массивными колесными арками, новыми ходовыми огнями и другими фонарями.

Ширина новинки составляет 1856 мм, а длина — 4485 мм. Объем багажного отделения составляет 675 л, размер колесной базы равен 2680 мм.

В салоне Q3 устанавливается мультимедийная система и аудиосистема Bang & Olufsen Premium Sound System с 15 динамиками мощностью 680 ватт, а также цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма для базовых версий. Кроме того, новинка укомплектована передовыми системами безопасности, среди которых система обнаружения пешеходов, комплекс камер с возможностью обзора в 360 градусов и функция помощи при парковке.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Audi с сентября этого года снизит темпы производства нескольких моделей своих авто.