Ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика

Вашингтон, 25 июля. Ученые из Технологического института Джорджии создали прозрачный гибкий материал, который в будущем может стать альтернативой пластику.

Об этом пишет ACS Sustainable Chemistry Engineering. По словам ученых, уникальный материал обладает гибкостью и прочностью. Для его создания специалисты скомбинировали целлюлозу и хитин. Последний является главным элементом твердого экзоскелета ракообразных. Кроме того, эксперты использовали полилактид, который можно получить, в частности, из кукурузы или сахарного тростника.

Ранее китайским ученым удалось разработать новый материал с мембранной структурой, позволяющий отделять соль от воды. Как рассказали ученые, материал также обладает другими водоочистительными функциями. Отмечается, что специалистам удалось создать мембрану, которая состоит из труб и наноразмерных пузырьков.