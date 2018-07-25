Меню
Технологии
Ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на острове Октябрьском в Калининграде
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика

    77

    Ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика

    Вашингтон, 25 июля. Ученые из Технологического института Джорджии создали прозрачный гибкий материал, который в будущем может стать альтернативой пластику.

    Об этом пишет ACS Sustainable Chemistry Engineering. По словам ученых, уникальный материал обладает гибкостью и прочностью. Для его создания специалисты скомбинировали целлюлозу и хитин. Последний является главным элементом твердого экзоскелета ракообразных. Кроме того, эксперты использовали полилактид, который можно получить, в частности, из кукурузы или сахарного тростника.

    Ранее китайским ученым удалось разработать новый материал с мембранной структурой, позволяющий отделять соль от воды. Как рассказали ученые, материал также обладает другими водоочистительными функциями. Отмечается, что специалистам удалось создать мембрану, которая состоит из труб и наноразмерных пузырьков.

    Ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.