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Счетная палата РФ и ОНФ проконтролируют выполнение майского указа Путина
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    Счетная палата РФ и ОНФ проконтролируют выполнение майского указа Путина

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    Счетная палата РФ и ОНФ проконтролируют выполнение майского указа Путина

    Москва, 25 июля. Счетная палата России вместе с активистами Общероссийского народного фронта будут контролировать исполнение майского указа главы государства Владимира Путина, говорится в сообщении ведомства.

    Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о выполнении президентского майского указа, подписанного в день инаугурации 7 мая 2018 года. В нем Владимир Путин отразил главные направления социально-экономического развития страны до 2024 года.

    Соглашение предусматривает обмен информацией по мониторингу исполнения указа, в том числе оказание экспертной помощи членам ОНФ. Кроме того, Счетная палата может предлагать темы для обсуждения в рамках работы «фронтовиков» на различных дискуссионных площадках.

    Некоторых активистов могут пригласить на заседания палаты. В руководстве ведомства и общественники считают, что это сотрудничество может стать очень полезным.

    Автор: Юлия Шелковенко
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