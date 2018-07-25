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Траур по жертвам пожаров в Греции объявлен в Евросоюзе
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    Траур по жертвам пожаров в Греции объявлен в Евросоюзе

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    Траур по жертвам пожаров в Греции объявлен в Евросоюзе

    Брюссель, 25 июля. Евросоюз объявил траур из-за лесных пожаров в Греции, в которых погибли десятки человек.

    В пресс-службе ЕК сообщили, что все рабочие заседания в Еврокомиссии будут начинаться с минуты молчания. Также перед резиденциями европейских институтов приспустили флаги.

    Напомним, что число жертв лесных пожаров составило 74 человека. Сильнее всего от огня пострадал город Мати, который расположен к востоку от Афин.

    Ранее российский президент Владимир Путин направил премьеру Греции соболезнования, а также предложил помощь в ликвидации последствий.

    Автор: Денис Коробейников
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